Code sulla Bari-Brindisi-Lecce: "Anas intervenga per ridurre i disagi"

Disagi e lunghe code sull’itinerario stradale Bari-Brindisi-Lecce a causa dei numerosi cantieri dell’Anas e festività pasquali che si avvicinano. Alla luce di quanto già accaduto negli ultimi anni, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l’assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia, hanno scritto ad Anas Puglia affinché venga predisposto “un vero e proprio piano di gestione della viabilità atto a garantire condizioni di deflusso idonee rispetto all’elevatissima domanda di trasporto di tipo pendolare e turistico”.

In particolare, si chiede alla società di intensificare il ricorso alla viabilità alternativa anche secondaria, di adeguare le attività di cantiere in funzione delle ore/giornate di massimo afflusso/deflusso, di fornire adeguata informativa agli automobilisti e ai comuni interessati e di impiegare proprie unità nell’attività di regolazione del traffico, in aggiunta all’installazione di segnaletica orizzontale e verticale di preavviso delle aree interessate dai lavori.

Tutto questo per garantire agli automobilisti le più idonee misure di sicurezza su strada e nelle aree di cantiere e mitigare i disagi che inevitabilmente si presenteranno nelle giornate e nelle ore di maggior traffico.

