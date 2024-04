Violenta colluttazione per strada finisce con una denuncia e un uomo in ospedale

BRINDISI - Rissa, resistenza e lesioni personali le ipotesi contestate a un cittadino bengalese di 32 anni rimasto coinvolto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 12 aprile, in una lite scoppiata per strada. I fatti si sono verificati in via Martiri Delle Fosse Ardeatine nei pressi dell'incrocio con Viale Aldo Moro poco dopo le 18. Il 32enne stava litigando con altre due persone, una delle quali originario dello Sri Lanka. La lite è degenerata in colluttazione, uno dei tre era armato di bastone, gli altri due lanciavano pietre. Alcuni cittadini hanno richiesto l'intervento degli agenti della Polizia locale, già impegnati in un servizio di controllo del territorio proprio in viale Aldo Moro. Gli agenti hanno provato a separare i litiganti ma uno di essi, il bengelese, ha opposto resistenza tanto da dover essere immobilizzato per essere portato nel Comando di via Della Torretta per le procedure del caso e l'identificazione. Per lui è scattata la denuncia. Il cittadino cingalese, invece, è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi per una ferita lacero-contusa. Sul posto anche una pattuglia della Sezione Volanti della Questura di Brindisi.

