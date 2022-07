Volterra, colto da malore in casa: anziano salvato da poliziotto brindisino

BRINDISI - Un poliziotto di Brindisi di stanza a Volterra (Pisa), Domenico Dal Bono, eroe per una notte: ha salvato la vita a un ultraottantenne colpito da ictus. Era fuori servizio. I fatti sono stati raccontati sulla pagina Facebook della Questura di Pisa.

"Nella notte appena trascorsa, un operatore di questo del commissariato di polizia di Volterra è intervenuto in soccorso di un cittadino volterrano, trovatosi in condizione di grave difficoltà nella propria abitazione. Il segnalante riferiva di aver ben udito delle grida d’aiuto, provenienti dall’interno di un complesso abitativo collocato nel centro cittadino, non essendo tuttavia in grado di fornire precisi riscontri sulla effettiva localizzazione della persona bisognosa di intervento".

"Vista la delicatezza della segnalazione un operatore, libero dal servizio che si trovava in quel frangente nelle vicinanze, riusciva ad individuare l’appartamento nonostante non si udissero più né lamenti né invocazioni di aiuto. Il poliziotto, non potendo indugiare oltre, forzava l’ingresso: una volta all’interno, veniva trovato riverso a terra un uomo ultraottantenne, in stato di incoscienza, cui venivano prestate le prime cure ed immediatamente trasportato in urgenza al locale Pronto Soccorso. Verrà appurato che, in effetti, il malcapitato era stato colpito da un grave ictus e che, probabilmente, la tempestività dell’intervento fosse risultata determinante nell’evitare un esito funesto della vicenda".