Pestaggio dopo lite per viabilità: ancora un episodio di violenza a Francavilla

FRANCAVILLA FONTANA – Poche ore dopo l’omicidio del 19enne Paolo Stasi, un nuovo, grave, episodio di cronaca è avvenuto giovedì mattina (10 novembre) a Francavilla Fontana. Un uomo di 50 anni, titolare di un’attività commerciale situata in via Niccolò De Reggio, è stato brutalmente picchiato da un paio di individui. A causare la brutale aggressione sarebbe stata una lite scaturita da motivi di viabilità.

L'esercente è stato colpito a più riprese con calci e schiaffi, fino a cadere per terra. Alcuni passanti sarebbero intervenuti in suo aiuto. Trasportato presso il locale ospedale Camberlingo, è stato successivamente dimesso con prognosi di venti giorni. Sull’accaduto indagano i carabinieri della locale compagnia, che stanno analizzando le immagini riprese dalle telecamere.

L'aggressione rientra purtroppo in un'escalation di fatti di violenza che mercoledì sera è culminata nell'uccisione di Paolo Stasi, colpito da due colpi di arma da fuoco all'ingresso della sua abitazione, in via Occhibianchi.