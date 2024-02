Controlli dei carabinieri nei cantieri edili: trovate irregolarità, 14 denunce

FASANO - I carabinieri della compagnia di Fasano con il supporto dei militari del Nucleo carabinieri ispettorato del Lavoro di Brindisi e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Taranto, i militari della locale Compagnia, hanno ispezionato diversi cantieri edili e varie attività commerciali, riscontrando numerose irregolarità.

In particolare, sono stati denunciati quattordici individui, tra cui i titolari, i responsabili dei lavori, i legali rappresentanti nonché i committenti dei lavori, poiché a vario titolo non avrebbero verificato l’idoneità tecnico – professionale delle imprese affidatarie per mancanza del piano di coordinamento per la sicurezza, non avrebbero adottato nei lavori le adeguate misure di sicurezza con grave pericolo per l’incolumità dei lavoratori e non avrebbero provveduto alla realizzazione del piano operativo di sicurezza. In alcuni casi, è stata altresì accertata la presenza di alcuni lavoratori irregolari.

Controlli attività commerciali

Controlli anche nelle attività commerciali. Un esercizio è risultato carente di numerose misure igienico-sanitarie e mancante dei requisiti minimi in materia di sicurezza. Lo stesso è stato sottoposto a chiusura immediata ed il titolare sanzionato amministrativamente per un importo complessivo di oltre 45.000 euro. Infine, nell’ambito dell’attività connessa con la sicurezza stradale, sono state elevate 108 contravvenzioni al codice della strada per un totale complessivo di 58.643 euro.

