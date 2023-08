Controlli dei carabinieri a Ferragosto: un arresto e raffica di denunce

BRINDISI - Una persona arrestata, tredici deferite a piede libero per vari reati, nove segnalate all’Autorità amministrativa quali assuntori di sostanze stupefacenti, nonché 345 persone controllate, di cui 68 di particolare interesse operativo. Controllati, inoltre, dodici esercizi pubblici che sono stati oggetto di elevate sanzioni amministrative.

Diverse anche le perquisizioni tra personali e domiciliari: controllati 212 autoveicoli e monitorati 48 individui in tutta la provincia sottoposti a misure cautelari e di prevenzione.

Questo è stato l'esito generale dei controlli effettuati dal comando provinciale dei carabinieri di Brindisi nel periodo di Ferragosto, da sabato 12 agosto fino all'alba di oggi (giorno 16).

Nello specifico

A Oria, i carabinieri della locale stazione hanno eseguito un “ordine di esecuzione per l’espiazione di pena detentiva con l’ammissione provvisoria al beneficio della detenzione domiciliare”, emesso dalla Procura generale della Corte di appello di Lecce nei confronti di un uomo che dovrà scontare la pena di cinque anni di reclusione per i reati di usura ed estorsione aggravata, commessi sempre a Oria fra gli anni 2007 e 2008.

Altre undici persone sono state deferite in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica riscontrate con un tasso alcolemico superiore al limite consentito; una per evasione dagli arresti domiciliari e una per porto di strumenti atti a offendere, poiché trovata in possesso di un coltello a serramanico - poi - sottoposto a sequestro.

Riguardo all’attività di contrasto all’assunzione di sostanze stupefacenti, i seguenti soggetti sono stati segnalati all’Autorità amministrativa: un 31enne di Latiano trovato in possesso di 0,5 grammi di cocaina; un 25enne di Carovigno trovato in possesso di 0,4 grammi di cocaina; un 42enne di San Vito dei Normanni trovato in possesso di 3,41 grammi di hashish; un 18enne di Latiano trovato in possesso di 1,20 grammi di hashish; un 19enne di Carovigno trovato in possesso di 0,7 grammi di hashish; un 45enne di Carovigno trovato in possesso di 0,4 grammi di hashish; un 22enne di Erchie trovato in possesso di 0,7 grammi di marijuana; un 21enne di Latiano trovato in possesso di 0,7 grammi di marijuana; un 19enne di Carovigno (BR), trovato in possesso di uno spinello già confezionato contenente marijuana.