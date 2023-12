Spaccio e automobilisti ubriachi al volante: arresti e denunce durante le festività

FASANO - Ben 16 auto rubate ritrovate e sei automobilisti sorpresi al volante ubriachi o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Questa solo una parte dei servizi straordinari di controllo del territorio che nei giorni scorsi sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Fasano, sulla base di quanto disposto dal comando provinciale di Brindisi.

I militari hanno monitorato i luoghi di consueta aggregazione ei giovani, i locali pubblici e di intrattenimento e le piazze, dove si sono svolti le manifestazioni e i mercatini natalizi. Nello specifico, la stazione carabinieri di Fasano ha incrementato i servizi automontati dislocati nei centri abitati e nelle località più isolate del proprio Comune, affiancandoli a pattuglie a piedi per lo svolgimento di controlli ancor più capillari.

In questi giorni di festività, dunque, i carabinieri hanno denunciato a piede libero sei persone perché colte alla guida di autoveicoli in condizioni di alterazione psicofisica per l’uso di alcool o di sostanze stupefacenti. Un’altra persona è stata denunciata per furto aggravato. Un uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Altri quattro individui sono stati segnalati all'autorità amministrativa in quanto assuntori di sostanze stupefacenti. Infine sono state rinvenute sedici autovetture risultate oggetto di furto e restituite ai legittimi proprietari.

Durante tutto l’arco autunnale, i carabinieri della locale Stazione e quelli del Nor hanno eseguito diverse perquisizioni personali e domiciliari, controllato circa 1170 veicoli, identificato più di 1700 persone, ispezionato numerosi esercizi pubblici e accertato e contestato varie contravvenzioni al Codice della Strada.

I servizi ad “alto impatto” proseguiranno anche nelle prossime settimane e saranno riproposti nelle prossime festività e ricorrenze.