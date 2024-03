Controlli della polizia in una gioielleria: trovati monili contraffatti, sequestro e denuncia

BRINDISI - Controlli della polizia in una gioielleria sita in un paese del Brindisino: sequestrati monili contraffatti, denunciato il gioielliere. I fatti risalgono al pomeriggio di oggi, giovedì 21 marzo e da quanto si apprende le verifiche sono partite da un controllo stradale operato capoluogo. I poliziotti avrebbero trovato monili nell'auto alla cui guida c'era il gioielliere finito poi nei guai e avrebbero scoperto che si trattava di merce contraffatta. Da lì la perquisizione nel negozio di preziosi dove è stata trovata altra merce che è stata prelevata dagli agenti e portata in questura per il sequestro. Il venditore di gioielli è stato denunciato. Indagini sono state avviate per accertare la provenienza della merce contraffatta. Si tratta, infatti, di gioielli il cui prezzo di vendita (degli originali) si aggira attorno ai 30mila euro.

