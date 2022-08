Boom di presenze a Mesagne: la Polizia Locale intensifica i controlli

MESAGNE – Intensificati i controlli della Polizia Locale di Mesagne nella settimana più calda dell’estate, per quel che concerne la movida nel centro storico, iniziata con il lunedì di Ferragosto. “Abbiamo rafforzato la presenza - dichiara il comandante Teodoro Nigro - sia nel centro storico che lungo le principali arterie urbane attraversate da traffico pesante ed intenso di collegamento tra i due mari”.

“In particolare - spiega ancora il comandante - nel recente week end da soldi out la Polizia Locale ha svolto servizio sino all’una contenendo le condotte di guida lesive dei disabili e dei pedoni e contrastando alcuni abbandoni indiscriminati di rifiuti”.

Diversi tamponamenti, per fortuna non gravi, sono stati rilevati sulla strada statale 7 per Taranto, in collaborazione con il locale commissariato di polizia e la stazione dei carabinieri. “In generale - conclude Nigro – l’attività di prevenzione ha prevalso su quella repressiva. Questo, in una città dalle migliaia di presenze dopo il tramonto, è un dato positivo”.