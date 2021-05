Controlli violazione norme anti covid: 26 sanzioni in città in pochi giorni

BRINDISI - Negli ultimi giorni è stato rafforzato il dispositivo del controllo del territorio messo a punto dalla Questura per garantire il rispetto della normativa sul contenimento del contagio da Covid19. Dall’inizio della settimana gli uomini delle Volanti e dei commissariati distaccati di Ostuni e Mesagne, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine di Lecce, hanno identificato oltre 700 persone e controllato oltre 400 veicoli; soltanto nel centro abitato di Brindisi le contestazioni per violazione delle norme “anti covid” sono state 26. La collaborazione delle Volanti con la Divisione Polizia Amministrativa della Questura e con la Polizia Locale di Brindisi ha portato al controllo di 14 esercizi commerciali (Bar, Sale Giochi e Supermercati) tradottisi in due contestazioni per violazioni delle norme previste dall’ultimo Dpcm e due contestazioni di violazioni amministrative di altro genere.