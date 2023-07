Rischio crollo solaio in palazzina del centro: possibile "effetto domino". Evacuate famiglie

BRINDISI - Vigili del fuoco e Polizia locale in via Cittadella nel centro storico di Brindisi per il rischio crollo di alcuni solai di un vecchio palazzo abitato. Sarebbero nove gli alloggi interessati, solo tre quelli occupati e otto le persone che devono lasciare le loro abitazioni. Si tratta di quattro nuclei familiari. Al momento in cui scriviamo l'intervento è in corso.

Secondo una prima stima sembrerebbe che il rischio interessi il solaio dell'ultimo piano ma se lo stesso dovesse crollare, così come emerge dal sopralluogo dei vigili del fuoco, cadrebbero "a cascata" anche gli altri tetti. Gli agenti della Polizia locale si stanno occupando dello sgombero. La strada è stata interdetta con nastro bianco e rosso.

Seguono aggiornamenti