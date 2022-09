Danneggiamento pensilina Stp: individuati gli autori. Informata procura dei minori

TORCHIAROLO - Hanno un volto e un nome i responsabili del danneggiamento della pensilina della Stp perpetrato la notte del 29 agosto scorso in via San Remo a Torre San Gennaro, marina di competenza del Comune di Torchiarolo. Si tratta di minorenni, tra i 16 e i 17 anni, che risiedono tra San Pietro Vernotico e Cellino San Marco. Il comandante della Polizia locale Lorenzo Renna ha depositato apposita informativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, nei confronti di quattro giovani responsabili materialmente del danneggiamento e di quanti hanno assistito alla scena.

Un gruppo di ragazzini la notte tra il 28 e 29 agosto ha danneggiato con calci e pugni una pensilina della fermata Stp, decine di coetanei hanno assistito alla scena senza tentare di fermarli. Un passante è riuscito a filmarli con il telefono cellulare consegnando poi il video alla Polizia locale. Attraverso l'ascolto di testimoni e l'esame di altri filmati gli agenti sono riusciti a risalire ai responsabili. La Procura dei minori farà il resto.