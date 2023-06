Danni del maltempo: albero di una scuola sradicato cade su un'auto e distrugge ringhiera

BRINDISI - Mentre Brindisi è attanagliata dalla morsa del maltempo (leggi qui l'articolo dedicato) e vigili del fuoco e polizia locale sono oberati di lavoro, nel rione Santa Chiara si registra la caduta di un albero, sito all'interno del cortile di una scuola, su un'auto. Non solo, il tronco ha letteralmente distrutto parte della ringhiera, come si evince dalle foto pubblicate in questa pagina. Fortunatamente, stando a quanto si apprende, non si registrano feriti, nonostante l'evidente pericolosità dell'evento. E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 15 giugno 2023, presso la scuola elementare "Don Milani", lato via Magenta. Sul posto, agenti della polizia locale del capoluogo adriatico.