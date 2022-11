Decesso 15enne in ospedale: eseguita autopsia. Salma restituita ai familiari

BRINDISI - Si dovrà attendere 90 giorni per avere risposte sul decesso della 15enne di Brindisi, Martina Carriero, avvenuto il 27 ottobre scorso nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Perrino di Brindisi. L'autospia, eseguita nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 novembre, non ha chiarito le cause della morte. Sia il medico legale che il consulente di parte nominato dalla famiglia hanno ritenuto non sbilanciarsi sull'esito dell'esame necroscopico rimandando il referto a 90 giorni, quando saranno eseguiti gli esami sui prelievi effettuati. Il pm Mauron Gallone ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo a seguito di una denuncia sporta dai familiari ma al momento non vi sono persone iscritte sul registro degli indagati. Nel tardo pomeriggio la salma è stata restituita alla famiglia per i funerali che si svolgeranno domani alle 10.30 presso la chiesa di San Leucio al quartiere Minnuta dove è anche stata allestita la camera ardente.

La 15enne il 20 ottobre scorso era stata portata al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi con forte mal di testa, dopo la terapia è stata dimessa. Poche ore dopo è tornata in ospedale, il mal di testa non era passato. E' seguito un ricovero in Pediatria e successivamente il trasferimento in Neurochirurgia, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Poi il ricovero in Terapia intensiva, dove purtroppo, 48 ore dopo, è deceduta. Gli uomini della Sezione volanti della questura di Brindisi, su richiesta dei familiari, si sono recati in ospedale, sequestrando cartella clinica e salma. Oggi l'autopsia ma nessuna risposta, resta il dolore inconsolabile.