Irregolarità in un cantiere: tre denunce, ammende e sanzioni per oltre 73mila euro

TORRE SANTA SUSANNA – Tra persone sono state denunciate a seguito di alcune irregolarità riscontrate in un cantiere di Torre Santa Susanna. Il controllo è stato effettuato nei giorni scorsi dai carabinieri della locale stazione, in sinergia con i colleghi del Nucleo ispettorato del Lavoro di Brindisi.

Indagati il responsabile dei lavori e i titolari di due ditte impiegate negli stessi, poiché a vario titolo non avrebbero verificato l’idoneità tecnico – professionale delle imprese affidatarie per mancanza del piano di coordinamento per la sicurezza, non avrebbero adottato nei lavori in quota le adeguate misure di sicurezza con grave pericolo per l’incolumità dei lavoratori, nonché non avrebbero provveduto alla realizzazione del piano operativo di sicurezza. Accertata, inoltre, la presenza di un lavoratore irregolare.

Complessivamente, sono state irrogate ammende per oltre 60.000 euro e una sanzione amministrativa di 13.600 euro.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui