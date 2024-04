Deteneva cocaina e hashish: un 52enne agli arresti domiciliari

BRINDISI - È stato trovato in possesso di dodici grammi di cocaina e 200 grammi di hashish, presumibilmente pronti per alimentare l'attività di spaccio in città. Lo stupefacente era stato occultato e suddiviso in dosi.

Per questo, la polizia di Stato nelle scorse ore ha arrestato un brindisino di 52 anni, sottoponendolo agli arresti domiciliari in seguito alla convalida dell'autorità giudiziaria. I controlli sono stati coordinati dal questore di Brindisi, Giampietro Lionetti.

