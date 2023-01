Detenzione illecita e cessione di droga: 16 arresti dei carabinieri

BRINDISI - I carabinieri della compagnia di Brindisi, con il supporto dello Squadrone carabinieri eliportato cacciatori “Puglia” e del Nucleo cinofili di Modugno (Ba), coadiuvati dai comandi Arma territorialmente hanno eseguito all'alba di oggi, lunedì 30 gennaio, tra Brindisi, Melfi (Pz), Aulla (Ms), Conversano (Ba), Trani (Bat), 16 ordinanze di custodia cautelare, gip Barbara Nestore del Tribunale di Brindisi, per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti. In 7 sono sono finiti in carcere e in 9 ai domiciliari, 3 erano già detenuti. Il reato di cui sono accusati sarebbe stato commesso, in concorso, tra settembre 2020 e luglio 2021.

E' stata applicata la custodia cautelare in carcere nei confronti di: Antonio Sgura (59 anni, di Brindisi); Roberto Sgura (35 anni, di Brindisi); Nicola Chirico (54 anni, di Brindisi); Teodoro D'Agnano (29 anni, di Brindisi); Giovanni Del Monte (43 anni, di Brindisi); Sergio Guarnaccia (46 anni, di Brindisi); Dionisio Livera (45 anni, di Brindisi). Disposti i domiciliari nei confronti di: Simone Chiechi (29 anni, di Brindisi); Francesco Palazzo (44 anni, di Brindisi); Raffaele Perugino (52 anni, di Brindisi); Nicolò Iaia (25 anni, di Brindisi); Francesco De Napoli (45 anni, di Brindisi); Sigfrido Capodieci (50 anni, di Brindisi); Roberto Corsano (50 anni, di Brindisi); Cosimo Grassi (39 anni, di Brindisi); Francesco Pennetta (45 anni, di Brindisi).

L’indagine, convenzionalmente denominata “Square”, avviata nel mese di settembre 2020, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Brindisi (pm Luca Miceli) è stata condotta dalla Sezione operativa del Nor della compagnia di Brindisi con servizi di osservazione, pedinamento e controllo, supportati dall’ausilio di attività tecniche e ha consentito di: arrestare nella flagranza di reato due soggetti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti tipo cocaina e, contestualmente, sequestrare complessivamente 1,100 kg di cocaina e la somma in contanti di circa 1.800,00 euro. Accertare l’esistenza di basi logistiche ubicate nella città di Brindisi, in cui veniva occultato lo stupefacente.

Documentare numerose cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina ad altri soggetti, a loro volta dediti ad una propria e autonoma attività di spaccio che aveva luogo, nelle ore diurne, in pubbliche piazze (da qui la denominazione “Square” dell’indagine) di volta in volta concordate, tra cui in modo particolare piazza Raffaello.

Articolo aggiornato alle 14:10 (nomi degli arrestati)