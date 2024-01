Cittadini esasperati dai continui blackout: "Valutiamo una class action"

BRINDISI – I continui sbalzi di corrente stanno mettendo a dura prova i residenti della zona Sciaia. I disagi si sono verificati a partire dalle prime luci di oggi (domenica 21 gennaio) e per le ore successive. In particolare fra le 8.30 e le 10.30, da quanto riferito da un residente, sono avvenuti almeno 8 mini blackout. Ogni volta l’energia elettrica va via per pochi istanti: quanto basta per compromettere il funzionamento di modem ed elettrodomestici. Numerose lamentele sono visibili sulla pagina Facebook del comitato di quartiere Sciaia/Materdomini.

Il problema degli sbalzi di corrente si sarebbe verificato già altre volte fra via Materdomini e strade limitrofe. “A noi – scrive un cittadino – è partita l’autoclave”. Un altro residente segnala “criticità al modem, computer e asciugatrice”. E poi ancora c'è chi denuncia di aver subito "danni di qualche migliaio di euro le volte scorse”. Esasperati dai disagi, i residenti stanno valutando una class action.

Ma a quanto pare quello degli sbalzi di corrente è un problema che riguarda anche altre zone del centro abitato. Un residente di via Fabbri Ferrai, al rione Sant’Elia, è alle prese fin dalla metà di dicembre con delle “buche elettriche” che si verificano principalmente nelle giornate ventose e umide. Le numerose segnalazioni inoltrate al gestore del servizio finora non hanno sortito risultati. Nei giorni scorsi, anzi, gli è stata comunicata tramite sms la riparazione del guasto, che poi si è puntualmente ripresentato.

Anche questo cittadino ha parlato del suo disagio sulla sua pagina Facebook. A giudicare dai commenti al post, la problematica tocca anche altri quartieri: Sant'Angelo e Perrino in primis.