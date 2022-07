Estate ostunese, intensificati i controlli della polizia in centro e sul litorale

OSTUNI - Forte intensificazione dei controlli su automezzi e persone a Ostuni. Nell'ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illiceità, nel fine settimana appena trascorso, il personale in forza al commissariato di pubblica Sicurezza di Ostuni, con il supporto del reparto prevenzione crimine Puglia - Lecce, delle unità cinofile dell'ufficio polizia di frontiera di Brindisi e di personale delle altre forze dell'ordine, ha proceduto al controllo di circa 300 persone, 124 veicoli, elevato 3 sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, effettuato un fermo amministrativo di un motociclo e un sequestro amministrativo di un autoveicolo. I controlli hanno interessato sia il centro urbano-storico della Città Bianca che il suo litorale. Nelle prossime settimane continueranno analoghi controlli su tutto il territorio ostunese per consentire una stagione estiva sicura per i cittadini residenti, i turisti e gli operatori commerciali del territorio ostunese.