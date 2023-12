Evasione e furto: due denunce. Automobilista trovato con droga: segnalazione e patente ritirata

FRANCAVILLA FONTANA e TORRE SANTA SUSANNA - Nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio a Francavilla Fontana e Torre Santa Susanna i carabinieri hanno denunciato due persone, una per evasione e l'altra per furto e tentato furto aggravato di autovetture e segnalato tre amministrativamente, di cui un minore, per detenzione di marijuana e hashish per uso personale.

I servizi sono stati disposti dal comando provinciale di Brindisi per "innalzare il livello di prevenzione dei reati, assicurare una cornice di serenità e incrementarne la percezione di sicurezza della cittadinanza anche in prossimità delle festività natalizie". I militari hanno monitorato le vie e le piazze maggiormente frequentate, i luoghi interessati dalla movida e gli istituti scolastici. Sono state sottoposte a controllo decine di auto, 3 esercizi pubblici e identificate 120 persone. Al fine di verificarne il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria sono stati controllati alcuni soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.

I denunciati sono un 22enne, accusato di evasione per essersi allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria; un 41enne per urto e tentato furto aggravato di autovetture.

Inoltre, sono state segnalate amministrativamente tre persone, tra le quali un minorenne, per detenzione di sostanza del tipo marijuana e hashish per uso personale. Nei confronti di uno di essi, come previsto dalla vigente normativa in materia, è stata ritirata la patente di guida poiché al momento del rinvenimento dello stupefacente si trovava alla guida di un veicolo.