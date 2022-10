Fisco, imprenditore evade oltre un milione di euro: scoperto dai finanzieri

FASANO - I finanzieri della compagnia di Fasano, nell’ambito del potenziamento dei servizi di istituto a contrasto dell’evasione fiscale, mediante interventi finalizzati ad assicurare la sicurezza economico finanziaria, nei giorni scorsi hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore del trasporto merci su strada. All’esito dell’attività ispettiva è stato constatato, con riferimento ad annualità pre-pandemia, che il responsabile della società ha operato omettendo di dichiararne i redditi, sottraendo così a tassazione elementi positivi per oltre un milione di euro.

Negli ultimi dodici mesi sono stati condotti oltre 60 interventi nei confronti di diversi operatori economici presenti nel territorio di competenza del reparto, che comprende i comuni di Fasano e Cisternino, che hanno consentito di far emergere 12 evasori totali, redditi non dichiarati per oltre 33 milioni di euro e l’impiego di 16 lavoratori in nero o irregolari.