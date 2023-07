Fiamme dal contatore: paura in pasticceria. Titolare e un fornitore evitano il peggio

SAN PIETRO VERNOTICO - Il tempestivo intervento del titolare e di un fornitore, guarda caso di materiale antincendio, ha evitato il peggio nella mattinata di oggi, mercoledì 19 luglio, nella pasticceria Perù di San Pietro Vernotico dove è divampato un incendio nel vano del contatore elettrico. Il locale si è riempito solo di fumo e puzza ma non ha subito danni strutturali.

Come accennato, infatti, la situazione non è degenerata proprio perché il personale accorgendosi in tempo delle fiamme ha allertato subito i soccorsi. La pasticceria ha riaperto oggi dopo una chiusura per ferie.

Il titolare ha subito provveduto a spegnere il contatore e recuperare uno degli estintori in dotazione, intanto sul posto è giunto proprio il fornitore di materiale antincendio, Giovanni Micelli, che si stava recando in pasticceria per delle consegne. "Sono stato bloccato per strada da alcune persone che chiedevano aiuto. Quando sono entrato nella pasticceria il locale era pieno di fumo".

Con un secondo estintore ha domato quello che stava per trasformarsi in un rogo, evitando il peggio. All'arrivo dei vigili dle fuoco, giunti da via Cappuccini a Brindisi, dove erano impegnati su un altro intervento, la situazione era tornata alla normalità. Poco dopo sul posto è giunta anche una squadra di tecnici Enel.

L'intervento del personale "e-distribuzione" era stato richiesto, per la terza volta dal 28 giugno scorso, proprio nella mattinata di oggi perchè il titolare sin da quando aveva aperto la pasticceria aveva avvertito forte odore di materiale elettrico bruciato. Così come accaduto per le prime segnalazioni di fine giugno. Mai avrebbe pensato che da lì a poco sarebbe divampato un incendio. Al vaglio da parte del personale Enel le cause del rogo, intanto via Ponchielli è rimasta senza elettricità.