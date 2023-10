Fiamme ingenti e fumo intenso: vasto incendio di rifiuti in una cava

OSTUNI - Sono ancora in atto le azioni di spegnimento di un incendio, divampato per ragioni da accertare in una cava in località Pilone. Sul posto, per sedare le fiamme, è giunta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni con il supporto di un'autobotte arrivata direttamente dal comando provinciale di Brindisi. Presente anche l'Arpa (agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) per effettuare i rilievi del caso.

Le operazioni di spegnimento sono iniziate intorno alle 14:20 (12 ottobre). Fino a poco fa (ultimo aggiornamento dell'articolo alle ore 18:24) le autobotti impiegate erano due e fecavano la spola per portare acqua alla squadra ostunese dei vigili del fuoco. Attualmente, per consentire la messa in sicurezza dell'area, un escavatore si sta recando verso la cava.