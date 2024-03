Forti raffiche di vento: cadono pali Telecom, strada per il mare chiusa

SAN PIETRO VERNOTICO - Via Mare chiusa al traffico a San Pietro Vernotico a causa della caduta di cinque pali Telecom a causa delle forti raffiche di vento che si stanno abbattendo nel Brindisino nelle ultime ore. Fortunatamente non si sono verificati danni ad automobilisti.

Via Mare conduce all'incrocio per Campo di Mare e Torre San Gennaro (marine frequentate anche con il maltempo specie nei giorni festivi) ma anche per Brindisi e la superstrada per Lecce (il video sotto, inviato da Raffaele Capone, mostra la situazione)

Si tratta, quindi, di una strada molto trafficata. Sul posto si è recata una pattuglia della Polizia locale e i volontari della Protezione civile di San Pietro che hanno transennato la zona interessata dalla caduta.

Inoltre via Mare conduce in contrada Tilla e Canimazzi dove insistono decine di abitazioni. Sul posto, per la gestione della viabilità, si è recata anche una pattuglia Mondialpol Vedetta 2.

Il vento è così forte che sta facendo cadere anche le transenne posizionate per chiudere la strada. Per la giornata di oggi era stata annunciata un'allerta meteo "gialla" proprio a causa del forte vento. Il tratto di strada interessato dalla caduta dei pali resterà interdetto alla circolazione fino a quando i tecnici specializzati non si occuperanno della rimozione.

