Francavilla Fontana, convocato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

FRANCAVILLA FONTANA - Il prefetto di Brindisi, Carolina Bellantoni, come richiesto dal sindaco di Francavilla Fontana, Antonello Denuzzo, ha convocato venerdì 18 novembre alle 9.30 una nuova seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si terrà nell’Aula Consiliare di Castello Imperiali. Al centro dell’incontro ci sarà la situazione generale dell'ordine pubblico a Francavilla Fontana anche in relazione ai recenti gravi fatti di cronaca che si sono verificati in città.

Nel corso dell’ultima riunione, avvenuta a poche ore dal delitto del giovane Paolo Stasi, sono stati esaminati nel dettaglio gli episodi accaduti nella Città degli Imperiali e, su richiesta del sindaco, si è convenuti sulla opportunità di riunirsi nuovamente a Francavilla Fontana invitando anche il presidente del Consiglio Comunale ed i capigruppo consiliari.

Il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, presieduto dal prefetto, è un organo di cui fanno parte il questore ed i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Anche sulla base delle indicazioni che emergono nel corso di questi incontri, il prefetto predispone, in attuazione delle direttive ministeriali, piani coordinati di controllo del territorio che i responsabili delle forze di polizia devono attuare.

Come emerso dalle precedenti riunioni, nell’immediato è previsto un aumento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Nei prossimi giorni, d’intesa con la Prefettura, sarà formalizzato uno specifico patto per la sicurezza urbana incentrato sulle criticità presenti nella città di Francavilla Fontana.