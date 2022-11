Approfittano della messa per rubare in canonica, ladri via con soldi e monili

FRANCAVILLA FONTANA - Soldi, orologi e affetti personali. E' quanto è stato rubato ieri pomeriggio (mercoledì 2 novembre 2022) dalla chiesa Maria Santissima della Croce a Francavilla Fontana mentre era in corso la celebrazione della santa messa. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale compagnia.

I ladri, intorno alle 18, si sarebbero introdotti nella canonica, in una delle stanze in uso ai frati cappuccini, in particolare in quella del frate con mansioni di "economo" portando via 4 pensioni (per un importo dichiarato in circa 5mila euro) nonché degli orologi ed effetti personali e una piccola somma (non meglio quantificata) ricavata dalle offerte dei fedeli. indagano i carabinieri della compagnia francavillese, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.