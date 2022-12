Francavilla Fontana, trovata donna deceduta da giorni in casa

FRANCAVILLA FONTANA - Era deceduta da giorni, in casa. La scoperta questa mattina, venerdì 30 dicembre 2022, a Francavilla Fontana, in via Luigi Raggio. I vigili del fuoco, allertati dagli agenti della polizia locale, sono entrati all'interno di una abitazione. Lì, all'ingresso, è stato rinvenuto il cadavere di una donna, in avanzato stato di decomposizione. L'anziana aveva 88 anni. Sul posto anche carabinieri e 118.