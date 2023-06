Fuochi pirotecnici sparati ad altezza d'uomo in centro: spavento tra la gente

MESAGNE - I fuochi pirotecnici sparati, per un errore, ad altezza d'uomo in pieno centro. Panico tra la gente che si godeva la notte nei pressi di piazza IV Novembre, a Mesagne. E' accaduto poco prima della mezzanotte di ieri (giovedì 23 giugno 2023). Sulla vicenda indagano gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza della città, diretti dal dirigente Giuseppe Massaro. Fortunatamente, non si registrano feriti, tantomeno gravi.

Ignoti hanno pensato di festeggiare qualche ricorrenza personale con uno spettacolo pirotecnico, senza la necessaria autorizzazione e, soprattutto, senza misure di sicurezza adeguate. Hanno scelto piazza IV Novembre, un punto del basolato di fronte alla Chiesa Madre. Hanno acceso la miccia, ma qualcosa è andato storto, la batteria si è adagiata su di un lato e i fuochi sono partiti ad altezza uomo.

Comprensibili sia la sorpresa, sia un iniziale panico, causato non solo dal rumore, ma proprio da questi fuochi che fischiavano ad altezza d'uomo. L'ora era tarda, ma gente in giro ce n'era. Come detto, nessun ferito, fortunatamente. Qulcuno si è trovato qualche bruciatura sui propri vestiti, poteva andare decisamente peggio. Gli autori della bravata, che - giova ripertelo per evitare emulazioni - poteva avere conseguenze peggiori, si sono dileguati, resosi conto di averla fatta grossa. La polizia di Mesagne è sulle loro tracce.