Rubato furgone di una compagnia teatrale: dovevano fare uno show per i bambini

OSTUNI – Sono venuti da Genova per mettere in scena degli spettacoli destinati a grandi e bambini. Tutto quello di cui avevano bisogno si trovava all’interno del loro furgone Ducato bianco. Quel furgone, ieri mattina (sabato 12 agosto), è stato depredato in località Pozzelle, sul litorale di Ostuni. L’odioso furto è stato perpetrato ai danni della compagnia “Teatro del Piccione”, ospite in questi giorni del teatro la “Luna nel Pozzo”.

La compagnia ligure ha dato vita nella giornata di giovedì (10 agosto) allo spettacolo “Escargot”. Domani sera era previsto l’evento “Taro il Pescatore”, per i bambini. Tutta la scenografia, purtroppo, è sparita insieme al furgone rubato ieri mattina.

La compagnia La Luna nel pozzo, attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, lancia un appello. “Chiediamo a chiunque possa avere anche una piccola info al riguardo di contattarci urgentemente”. Il mezzo è targato FA582LY.

“Se doveste avvistare un cumulo di materiale in legno con 30 mortai in marmo e dell'erba sintetico – si legge ancora nel post - preghiamo cortesemente di contattarci ai seguenti numeri: 3200522237 / 0831330353 / 3315881790”.

Il furto è stato denunciato presso la caserma dei carabinieri della Città Bianca.