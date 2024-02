Furto nel PalaPentassuglia: rubato maxischermo, autore individuato in poche ore

BRINDISI - Rubato e recuperato nell'arco di poche ore il maxischermo della sala stampa "Antonio Corlianò" sita nel PalaPentassuglia, il palazzetto dello Sport, di Brindisi. Il furto risale alla notte tra ieri e oggi, giovedì 8 febbraio. La scena dell'irruzione nell'impianto sportivo è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza installate nella struttura. I carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Brindisi, dopo il sopralluogo del caso, hanno acquisito i fotogrammi e si sono messi subito a lavoro per trovare il responsabile. Da quanto si apprende si è introdotto nel palazzetto scavalcando il muro di cinta e ha raggiunto la sala "Corlianò", utilizzata per le riunioni tecniche tra coach e la "Happy Casa", proprio per la presenza del maxischermo, forzando alcune porte interne. Il monitor è stato recuperato per essere restituito alla società.

