Gdf: controlli negli esercizi commerciali, scoperti 8 lavoratori in nero

BRINDISI - Nel corso dell’attività di polizia economico finanziaria, le Fiamme Gialle del Gruppo di Brindisi, presso quattro distinti esercizi commerciali, hanno individuato otto dipendenti “in nero”, intenti a lavorare. Sono in corso ulteriori accertamenti in merito alla posizione di altri lavoratori identificati al fine di accertare la regolarità dell’assunzione. Il lavoro nero è piaga per l’intero sistema economico perché sottrae risorse all’erario, mina gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati, e consente una competizione sleale con le imprese oneste.