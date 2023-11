Colpito al braccio da un proiettile: giallo sul ferimento di un 32enne

FASANO – E’ un giallo il ferimento di un 32enne residente nella Selva di Fasano, frazione di Fasano. L’unica certezza è che il giovane è stato colpito da un proiettile che gli ha trapassato il braccio. Riguardo a luogo e modalità dei fatti, al momento si sa poco. L’uomo nei giorni scorsi si è recato presso la casa di un medico in via Cavour, nella frazione di Pezze di Greco.

Perdeva molto sangue dal braccio: troppo perché il dottore potesse curarlo. Il professionista non ha potuto far altro che chiedere l’intervento dei soccorritori del 118. Sul posto si è recata un’ambulanza. Da lì il 32enne è stato trasportato presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, in codice rosso. Ma le sue condizioni, fortunatamente, non erano gravi.

Messi al corrente dell’accaduto, i carabinieri della compagnia di Fasano si sono subito attivati per ricostruire la vicenda. I militari sono al lavoro per fare chiarezza. Vi sono dubbi sul quando e sul luogo in cui è avvenuto il ferimento. Molte ombre sono ancora da dissipare.