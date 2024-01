Giovane coppia minacciata da senzatetto durante passeggiata serale

BRINDISI – Aggrediti e minacciati con taglierino da una clochard durante una passeggiata serale a Lecce, chiamano la Polizia e la donna viene denunciata. Protagonisti di questa disavventura un ragazzo e una ragazza di Brindisi, poco più che ventenni. La donna autrice delle minacce, una 37enne francese senza fissa dimora è accusata di minacce aggravate.

I fatti risalgono alla notte scorsa e si sono verificati nei pressi dell’Obelisco a Lecce dove ci sono diversi locali notturni. Il giovane che ha chiamato la Polizia ha raccontato che mentre passeggiava insieme alla sua ragazza è stato avvicinato da una signora che con fare minaccioso e brandendo un taglierino gli aveva inveito contro in lingua francese, proferendo in italiano la sola frase “andate via”. La donna responsabile dell'aggressione, inoltre, mentre i ragazzi raccontavano l’accaduto agli agenti, è rimasta sdraiata poco distante su un giaciglio di fortuna per terra ed alla richiesta dei poliziotti di consegnare eventuali armi, senza opporre resistenza, ha mostrato il taglierino che le è stato sequestrato. Per lei la denuncia.