Grosso ramo si stacca dall'albero vicino a una panchina: tragedia sfiorata in città

BRINDISI - "Amara" e pericolosa sorpresa in piazza Apulia, a Brindisi. Nella mattinata di oggi, martedì 18 luglio 2023, chi si è trovato a transitare lì, ha notato un grosso ramo che si è staccato da un albero. Vicino c'è una panchina. Fortunatamente, non si sono registrati né feriti né danni. Inutile aggiungere come la cura del verde pubblico serva a evitare tali situazioni, potenzialmente pericolose per l'incolumità. Sul posto, si sono recati i lavoratori della Multiservizi e i vigili del fuoco di Brindisi.