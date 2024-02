Quadro elettrico va a fuoco, centro dialisi non agibile

MESAGNE - Nella serata di ieri, a partire dalle 21, un principio di incendio si è verificato presso il centro dialisi di Mesagne in via Muscogiuri. La struttura attualmente non è agibile, dunque i pazienti sono stati momentanementi indirizzati verso altri centri.

Le fiamme sono partite dal quadro elettrico interno. A lanciare l'allarme alcuni residenti nella zona, che a loro volta hanno constatato delle interruzioni di corrente presso le proprie abitazioni.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui