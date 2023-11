Imbratta con la bomboletta gli arredi urbani: incastrato dai tatuaggi. Denunciato

SAN PIETRO VERNOTICO - Un minorenne di San Pietro Vernotico è stato denunciato dagli agenti della Polizia locale del posto per deturpamento e imbrattamento di cose altrui perchè ritenuto responsabile dell'imbrattamento con bomboletta spray degli arredi urbani di vico Galliano, una piazzetta sita alle spalle di piazza del Popolo di recente ristrutturazione.

I fatti risalgono alla mattinata del 31 ottobre: un cittadino ha notato il ragazzino deturpare con vernice di colore nero sedili e arredi urbani, ha immediatamente contattato gli agenti della Polizia locale. Gli agenti hanno visionato i fotogrammi del sistema di videosorveglianza: le immagini restituite dalle registrazioni mostravano la stessa scena descritta dal cittadino. L'aspetto più preoccupante è che l'atto di vandalismo è stato compiuto in pieno giorno, senza timore per la presenza di altre persone. Il ragazzino è stato individuato nell'arco di poche ore, pur essendo incensurato era stato già attenzionato dalle forze di polizia. Un volto conosciuto agli agenti, insomma. A incastrarlo i tatuaggi, anch'essi erano stati immortalati dalle telecamere. Dopo le formalità di rito per lui è scattata la denuncia.