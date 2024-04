L'incendio parte da una friggitrice ad aria: condominio evacuato

MESAGNE - Un incendio si è verificato nel pomeriggio di oggi, 11 aprile, a Mesagne in un appartamento a primo piano tra via Asiago e viale Indipendenza. Nel momento in cui sono divampate le fiamme l'inquilina stava cucinando. Da quanto si apprende in prima battuta, l'incipit dell'accaduto sarebbe riconducibile all'uso di una friggitrice ad aria. Grosso spavento per tutti gli abitanti del condominio, evacuato dopo l'intervento della polizia di Stato.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi hanno utilizzato ben tre mezzi per sedare le fiamme: un'autopompa, un'autobotte ed un'autoscala. Sono giunti a Mesagne poco dopo le 17.30, entrando dal balconcino esterno dell'appartamento con l'ausilio di una scala. Presenti anche la polizia locale, per i rilievi del caso, ed i soccorritori del 118.

L'appartamento colpito non è temporaneamente agibile. Inoltre, l'inquilina ha riportato una lieve ustione al piede. Al termine delle operazioni di spegnimento, gli altri condomini sono potuti rientrare tranquillamente nelle proprie case.

