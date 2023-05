A fuoco auto parcheggiata per strada, forse dolo: si indaga. Evacuata abitazione

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana sono a lavoro per fare chiarezza su un incendio divampato nella notte tra ieri e oggi, mercoledì 3 maggio, in via Mogavero a Francavilla Fontana. Le fiamme hanno distrutto una Fiat 500 e danneggiato il portone dell'abitazione vicina. Il fumo sprigionato ha invaso l'immobile e gli occupanti sono stati evacuati. Per foruna nessuno è rimasto ferito. All'arrivo dei vigili del fuoco l'auto era avvolta dalle fiamme, non partite, però, dal vano motore. Si escluderebbe il corto circuito, al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere installate nella zona che potrebbero aver ripreso per intero la scena dell'incendio.