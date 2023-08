L'auto diventa una palla di fuoco: conducente riesce a mettersi in salvo

ORIA – L’auto si è trasformata in una palla di fuoco, ma fortunatamente il conducente è riuscito a mettersi in salvo. Alla vista del fumo che fuoriusciva dal motore, ha fatto appena in tempo a fermarsi sul bordo della carreggiata un uomo alla guida di una Fiat Idea che nel pomeriggio dio oggi (sabato 12 agosto) procedeva sulla strada statale 7 che collega Brindisi a Taranto, dopo lo svincolo per Oria, direzione Taranto.

Il malcapitato ha lasciato il veicolo illeso. Poco dopo il rogo ha avvolto la macchina. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e i carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità.