Ancora un incendio auto in città: le fiamme investono anche una palma

BRINDISI – Ancora un incendio auto a Brindisi. Stanotte (giovedì 21 marzo) è andata in fiamme una Suzuki parcheggiata in via Borsellino, nella cosiddetta zona antiracket del rione Paradiso, nei pressi di via Torretta. L'incendio ha investito anche un albero di palma.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 00.40. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. L’origine del rogo è da accertare. Indagano i poliziotti della Sezione Volanti.

