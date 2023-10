Incendio nel cuore della notte: danneggiate più auto, grande spavento in città

BRINDISI - Momenti di grande apprensione si sono vissuti stanotte (domenica 29 ottobre) in via Federico II di Svevia, nei pressi della vecchia sede dell'Agenzia delle entrate, in pieno centro di Brindisi. Erano circa le ore 3 quando un incendio ha investito una Mercedes classe A (vecchio modello) parcheggiata sul margine della strada. Nel giro di pochi minutio le fiamme hanno completamente la macchina, propagandosi anche ad una Ford Focus parcheggiata di fronte.

Il vicinato è stato svegliato dall'odore acre della combustione. Il fumo ha raggiunto anche i balconi al primo piano delle palazzine, sia da un lato che sull'altrodella strada. Sul posto si è recata una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. La Mercedes è praticamente da rottamare.

Danni molto più lievi per la Focus, la cui parte anteriore è stata lambita dal rogo. Da chiarire l'origine dell'incendio. Intervenute anche le forze dell'ordine.