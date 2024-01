Food truck devastato da un incendio: sul posto tre squadre di vigili del fuoco

SAN PANCRAZIO SALENTINO – La presenza di bottiglie di Gpl ha fatto temere il peggio. Sono dovute intervenire tre squadre di vigili del fuoco, anche dalla limitrofa provincia di Taranto, per spegnere un incendio che la notte di San Silvestro ha distrutto un camion fast food che si trovava all'interno di un cortile recintato, fra via delle Violette e via Avetrana, a San Pancrazio Salentino.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 2,45. Sul posto si sono recati i pompieri della sede centrale del comando provinciale di Brindisi, del distaccamento di Francavilla Fontana e della caserma di Manduria (Taranto).

L’intervento è stato particolarmente delicato proprio a causa delle bottiglie di Gpl. Una volta domato il rogo, l’area è stata messa in sicurezza. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana. Al momento non sono note le origini dell’incendio.