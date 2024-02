Gatto trovato carbonizzato nel centro storico: indagano i carabinieri

ORIA – Un gattino carbonizzato è stato rinvenuto nella serata di ieri (sabato 10 febbraio) nei pressi della piazza coperta di Oria. Il micio si trovava all’interno di una scatola di cartone, anch’essa bruciata, ad angolo fra due mura. Un cittadino che ha fatto la macabra scoperta ha subito segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione al comando del maresciallo Roberto Borrello. Non si sa se il gatto fosse ancora vivo quando si è sviluppato l’incendio. Si nutrono ben pochi dubbi, invece, sulla natura dolosa del rogo. I militari acquisiranno le immagini riprese dalle telecamere della zona per far luce sull’accaduto.

“Desidero ringraziare di cuore i Carabinieri della stazione di Oria e gli operatori Monteco – afferma il primo cittadino tramite un messaggio diramato sabato sera - che nonostante l'evento sia accaduto di sabato sera, sono intervenuti prontamente. È fondamentale ribadire l'importanza del rispetto per gli animali e per tutti i membri della nostra società. Questo evento sottolinea la necessità di una buona educazione e di un forte senso civico, valori che dobbiamo coltivare e promuovere ogni giorno”.

“Non smetteremo di lottare - afferma ancora Ferretti - per debellare questi tragici atteggiamenti e per garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti i nostri concittadini, umani e animali. Nel condannare fermamente questo vile atto, l’impegno a lavorare insieme per promuovere una cultura di rispetto, solidarietà e civiltà nella nostra amata città, assume ancora maggior vigore”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui