Quello odierno, inoltre, è il secondo episodio in pochi giorni nello stesso residence. Lo scorso 29 gennaio un'altra villetta è stata colpita dalle fiamme riportando danni di rilievo. Per entrambi i casi, le dinamiche dei fatti sono al vaglio della polizia di Stato del commissariato di Ostuni.

Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme. L'immobile era vuoto, mentre la villetta ha subito danni apparentemente ingenti. Un episodio quasi fotocopia, sempre presso la stessa abitazione di Colucci, si verificò in pieno giorno nel maggio 2019 .

Incendio in un residence: villetta di nuovo in fiamme, secondo episodio in pochi giorni