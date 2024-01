Violento scontro sulla strada per Tuturano: due feriti, di cui uno in codice rosso

BRINDISI - Due persone, di cuna una in codice rosso, sono state trasportate in ospedale a seguito di un violento impatto fra due auto che poco dopo le ore 14 di oggi (giovedì 18 gennaio) su è verificato sulla strada provinciale che collega Brindisi a Tuturano (ex strada statale 16) all'altezza dell'incrocio per strada per Trullo, a poche centinaia di metri dallo svincolo per la frazione di Tuturano.

Il sinistro ha coinvolto i conducenti di una Volkswagen Passat e di una Volkswagen Golf. I danni più consistenti sono stati riportati dalla prima, che ha scarrocciato per circa 20 metri dopo lo scontro, con la ruota anteriore sinistra quasi divelta. Il veicolo ha inoltre abbattuto un segnale stradale. Localizati sulla parte posteriore sinistra, invece, i danni riportati dalla Golf. In entrambe le macchine gli airbag si sono aperti all'istante.

I due automobilisti sono stati soccorsi da personale del 118 e condotti presso il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino. Le loro condizioni sono in fase di accertamento.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale di Brindisi, supportata dai carabinieri nella gestione della viabilità. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi per la messa in sicurezza dei mezzi.