Scontro fra due auto nel centro abitato: intervengono i vigili del fuoco

BRINDISI - Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, sabato 27 agosto, al quartiere Sant'Elia a Brindisi: all'incrocio tra via Modigliani e via Balla due auto si sono scontrate violentemente. Tanto che uno dei conducenti è stato soccorso dai vigili del fuoco. Sul posto oltre al 118 anche i carabinieri che si sono occupati della ricostruzione della dinamica dell'incidente. I pompieri si sono occupati anche della messa in sicurezza dei veicoli.