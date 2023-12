Incidente con un trattore: l'auto si ribalta più volte e finisce contro il guard rail

SAN VITO DEI NORMANNI - Un rocambolesco incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi (19 dicembre) sulla strada provinciale che da San Vito dei Normanni conduce a Brindisi.

A quell'ora, una Fiat Idea guidata da un cittadino inglese residente a San Vito, percorreva la carreggiata in direzione Brindisi. Ad un tratto, per dinamiche in fase di accertamento, il veicolo è entrato in contatto con un trattore che lo precedeva. Da quanto emerso, la parte anteriore destra della Fiat avrebbe impattato contro il mezzo agricolo, presumibilmente in conseguenza ad una manovra di sorpasso.

Dopodiché l'auto si è capovolta più volte e ha terminato la sua corsa nel senso opposto di marcia (com'è visibile dall'immagine posta in evidenza). Il trattore è finito sull'altra corsia.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono giunti la polizia locale ed i carabinieri della Compagnia di San Vito. Essenziale anche l'azione del pronto intervento Pissta (ripristino post incidente) al fine di consentire il ritorno alla normalità dell'area.