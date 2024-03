Ancora un incidente all'incrocio per il mare tra camion e auto: due feriti

SAN PIETRO VERNOTICO - Ancora un incidente all'incrocio tra la circonvallazione di San Pietro Vernotico e la provinciale per Campo di Mare: un camion ha travolto una Citroen C3 con a bordo un uomo e una donna di Brindisi. Il lato del passeggero si è completamente deformato, la donna seduta accanto al conducente può ritenersi miracolata.

Soccorsa dai sanitari del 118, è stata portata presso il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi ma non corre pericolo di vita. Della ricostruzione della dinamica dell'incidente se ne è occupata la Polizia locale.

Da quanto accertato l'auto proveniva da direzione centro abitato mentre il camion da direzione Torchiarolo. I semafori erano momentaneamente spenti per assenza di elettricità, l'impatto tra i due veicoli è stato tremendo, l'auto è stata trascinata per qualche metro dal camion (video).

Il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso ma sotto schock. I primi soccorritori hanno pensato al peggio. Una pattuglia dei carabinieri del Norm di Brindisi si è occupata della gesione della viabilità, trattandosi di un incrocio ad alta densità di traffico.

Sulla provinciale per Campo Di Mare ci sono gli svincoli per la supestrada. Il peronale della ditta Tarantini si è occupato della rimozione dell'auto e della pulizia dell'asfalto per conto di Piista. L'ultimo incidente allo stesso incrocio risale all'aba di ieri.