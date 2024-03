Auto fuori controllo si ribalta nelle campagne: conducente ferita

OSTUNI - Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 16 marzo, sulla strada provinciale che collega Ostuni a Martina Franca: una Toyota Yaris condotta da una donna si è ribaltata nelle campagne. La conducente è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata in ospedale, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco dei distaccamento di Ostuni che si è occupata della messa in sicurezza del veicolo. Dei rilievi se ne sono occupati gli agenti della Polizia locale.

