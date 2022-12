Auto fuori strada sulla provinciale, paura per un 33enne

TORRE SANTA SUSANNA - Incidente autonomo questa sera (giovedì 22 dicembre 2022) poco prima delle 18 sulla provinciale che collega Torre Santa Susanna a Latiano. Per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale di Torre, un 33enne alla guida di una Volvo V40 è uscito fuori strada, ribaltandosi e finendo nel terreno. L'uomo, A.V.R., 33enne di Torre Santa Susanna, è stato soccorso dai sanitari del 118 arrivati sul posto insieme ad una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni. E' stato trasportato al Perrino di Brindisi per gli accertamenti del caso ma la situazione è stabile e non è in pericolo di vita. La strada è stata bloccata in entrambi i sensi di marcia per consentire alla polizia locale di Torre di effettuare i rilievi.